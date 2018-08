Auto contro pullman, muore chef trapanese

Andrea De Lorenzo, 43 anni di Trapani, è morto stamani in un incidente stradale alla periferia di Custonaci. La vittima, chef presso «Villa Zina», viaggiava a bordo di una Punto, condotta da un suo collega rimasto gravemente ferito.

L’auto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con un pullman. Per

liberare i passeggeri dall’utilitaria si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.