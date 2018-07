Rapina farmacia e poi si nasconde in albergo, arrestato

I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Toia, 45 anni, di Isola delle Femmine accusato di avere rapinato sabato scorso la farmacia in viale Kennedy a Capaci.



L'uomo, minacciando i dipendenti con un bastone, si è fatto consegnare 350 euro. Toia è stato trovato in una camera di un albergo di Capaci nei pressi della farmacia. Nella stanza i carabinieri hanno trovato anche due grammi di cocaina.

L'uomo è stato condotto in camera di sicurezza in caserma, in attesa di essere giudicato per direttissima.