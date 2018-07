Antoci responsabile della Legalità del Pd

"Confesso che non è stata una scelta facile ! È una sfida aperta e non scontata. Il PD deve tornare ad essere una risorsa vera e credibile dell'impegno antimafia nei territori insieme agli operatori migliori dello Stato e della Società Civile organizzata così anche nel Centro Sinistra e in molte realtà politiche del Civismo Democratico".

Così Giuseppe Antoci ex Presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un attentato mafioso nel maggio del 2016, commenta la propria nomina a Responsabile Nazionale Legalità del Partito Democratico ricevuta oggi da Maurizio Martina, che ha quindi confermato l'incarico attribuito ad Antoci dalla segreteria Renzi.

"Abbiamo di fronte un cammino lungo e in salita - continua Antoci - ma sono convinto che alla base ci sono idee, militanti e dirigenti pronti a mettersi in gioco con percorsi di impegno duri e progettuali". "Vedremo man mano e verificheremo insieme la validità e il senso di un servizio su cui spendersi in questo particolare e difficile momento della vita del PD" conclude Antoci.