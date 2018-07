Ladro seriale di pazienti ospedali, arrestato

La polizia ha arrestato Massimo Giovanni Di Maria, 49 anni, palermitano, accusato di decine di furti di materiale informatico e cellulari messi a segno nelle corsie ospedaliere ai danni di pazienti e in alcuni casi anche delle stesse aziende ospedaliere. Di Maria si aggirava tra i reparti fingendo di avere un familiare ricoverato.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Zisa coordinate dalla procura.

Fondamentali per risalire al presunto ladro le immagini del sistema di videosorveglianza degli ospedali: come quelle che hanno immortalato il furto di un computer in una clinica privata un anno fa.

Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo sono state trovate alcune micro sd di altrettanti cellulari rubati a pazienti. I tecnici della polizia stanno vagliando altre 11 schede ritrovate nell'appartamento.