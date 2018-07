Albero e incendio, traffico in tilt su A/18 e A/20

L'autostrada Messina-Catania è rimasta interrotta tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre fino alle 15 a causa della caduta di un albero che ha centrato in pieno un camion in transito. Viabilità in tilt. L'arbusto è caduto per il forte vento che dalla notte scorsa sta sferzando la Sicilia.

L'autista e il suo aiutante sono rimasti feriti e soccorsi da vigili del fuoco. Sono stati trasportati nell'ospedale di Acireale dal personale del 118 dove al primo è stato riscontrato un trauma cerebrale e al secondo invece due contusioni. Sul posto per rilievi e indagini la polizia stradale di Giardini Naxos.

90 minuti di stop in autostrada anche nella zona di Torregrotta, sulla A20, dove in direzione Palermo Messina un grosso incendio ha costretto gli automobilisti a fermarsi. L'intervento degli uomini del CAS e dei Vigili del Fuoco ha reso transitabile la zona attorno alle 14,30