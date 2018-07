Sequestrato campo nomadi: il gip: "E' pericoloso"

Il gip di Palermo, su richiesta della Procura ha disposto il sequestro del campo nomadi della Favorita. Dalle indagini è emersa una grave situazione di pericolo per le persone che ci abitano, costrette a vivere tra fili elettrici volanti col rischio di rimanere folgorate, e tra discariche abusive. Il provvedimento è stato notificato al sindaco di Palermo, proprietario dell'area, e al capo dei vigili nominato custode. Il procedimento penale è ancora a carico di ignoti e ipotizza i reati di discarica abusiva e omissione di atti d'ufficio.



Fili elettrici volanti, discariche di liquami a cielo aperto e cataste di rifiuti non raccolti. E' l'inferno del campo nomadi di Palermo dove da anni centinaia di persone sono costrette a vivere nel pericolo. La Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto il sequestro dell'area proprio per tutelare l'incolumità degli abitanti, al termine di un'indagine aperta dal pm Piero Padova e coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi.

L'inchiesta nasce da un primo sequestro d'urgenza disposto un anno e mezzo fa dai vigili urbani che, però, non venne convalidato dalla Procura in quanto non c'era stata una chiara individuazione dei reati commessi.

La Procura ha a quel punto disposto una serie di accertamenti e di consulenze scoprendo una situazione di gravissimo pericolo per gli abitanti.