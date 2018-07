Arrestato per omicidio dopo 25 anni

Un 'cold case' è stato risolto dai carabinieri di Caltanissetta che hanno fatto luce su un omicidio commesso 25 anni fa. Vittima Luca Salvatore Salerno, assassinato il 3 gennaio del 1993, nelle campagne di San Cataldo. Per quel delitto militari dell'Arma hanno notificato in carcere a Raimondo Scalzo, 60 anni, già detenuto, un'ordinanza cautelare per omicidio aggravato in concorso.

Per il delitto sono stati già condannati con sentenza passata in giudicato i due esecutori materiali: Vincenzo Scalzo, di 45 anni, e Giuseppe Tramontana, deceduto. A fare luce sul caso è stato lo stesso Raimondo Scalzo che, intercettato nell'ambito dell'operazione 'Pandora', si è autoaccusato di essere stato il mandante del delitto.