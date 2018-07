Spara al fratello per difendere cognata, arrestato

Spara contro il fratello per difendere, a Pietraperzia, la cognata incinta che veniva malmenata, ma non lo colpisce. La polizia ha arrestato, con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma, Cristian Paolo Arnone, 20 anni. La cognata, in avanzato stato di gravidanza, è stata colta da malore e trasportata al pronto soccorso.