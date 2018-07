Migranti: polizia a bordo della nave Diciotti

A bordo della nave Diciotti, a quanto si apprende, ci sono uomini della capitaneria di Porto e della polizia di Stato. Per ora la posizione del Viminale non cambia e la nave potrebbe alla fine sbarcare a Trapani domani mattina.

Secondo quanto si apprende è previsto per la notte l'arrivo della nave Diciotti in rada, che dovrebbe entrare in porto domani mattina, verso le 8. Intanto nella prefettura di Trapani è in corso una riunione del comitato per la sicurezza, al quale partecipa il sindaco Giacomo Tranchida, per definire le modalità di sbarco dei migranti.