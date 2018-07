Lavoro: sfruttava cassiera per 2 euro l'ora, una denuncia

Impiegata per cinque ore al giorno alla cassa, pagata circa due euro l'ora e senza alcun valido contratto di lavoro. E' la situazione di una dipendente di un mini market di San Giovanni la Punta (Catania) accertata durante alcuni controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Nesima, che hanno così denunciato il titolare per sfruttamento del lavoro. L'uomo deve anche rispondere di furto di energia elettrica. L'Asp veterinaria di Gravina di catania lo ha inoltre sanzionato di 1.000 euro a causa delle scarse condizioni igienico sanitarie dei locali in cui erano custoditi alcuni alimenti destinati alla vendita.