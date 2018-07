Rifiuti, sequestrato l'impianto di Vulcano

Il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, su input della procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ha sequestrato il centro comunale dei rifiuti che è utilizzato dalla società Loveral che gestisce il servizio della nettezza urbana alle Eolie.

Al centro del provvedimento sarebbero irregolarità nella realizzazione dei lavori di messa a norma. Il sequestro rischia di mettere in crisi il servizio della spazzatura in un periodo in cui l'isola di Vulcano è affollata dai vacanzieri.