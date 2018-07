Eseguito l’esame autoptico, ora si attendono le risposte

È il giorno dell’ultimo saluto a Valentina Carella. La città di Taormina si stringerà oggi attorno ai familiari della 33enne morta in circostanze ancora da chiarire, giovedì scorso, al Policlinico di Messina subito dopo un intervento al setto nasale dovuto ad una problematica di udito all’orecchio sinistro che la affliggeva da tempo.

Nella mattinata di mercoledì 4 luglio l'intervento e poi, in serata, l’improvviso inizio del calvario che, nel volgere di poche ore, ha condotto la ragazza nel tunnel senza uscita della prematura morte sopraggiunta nel successivo pomeriggio di giovedì 5 luglio.

La Procura di Messina indaga su quanto accaduto nelle drammatiche 24 ore che hanno portato alla tragica fine di Valentina Carella.

Nelle scorse ore è stato eseguito l’esame autoptico sul corpo della giovane donna. Nel primo pomeriggio di ieri la salma di Valentina è stata restituita ai familiari per riportarla a casa. Poco dopo le 16, da Messina, è iniziato l’ultimo triste viaggio di Valentina Carella verso la sua Taormina, accompagnata dai suoi cari. Il marito Carmelo, i genitori della giovane, Tanino e Franca e la sorella Chiara stanno affrontando, con grande dignità e compostezza, il dolore di una terribile perdita improvvisa e hanno, intanto, presentato formale denuncia all’autorità giudiziaria per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto a Valentina. I familiari vogliono che venga appurato se vi siano stati eventuali responsabilità nella morte di Valentina e hanno incaricato un loro legale di fiducia che sta già procedendo con gli adempimenti previsti in casi del genere.

«Aspettiamo i risultati dell'autopsia e poi valuteremo la situazione. Per il momento preferiamo non rilasciare nessuna dichiarazione, ci troviamo ad affrontare questo immenso dolore per la perdita della nostra amata Valentina» ha spiegato il papà Tanino Carella, stimato ex assessore del Comune di Taormina ed ex funzionario della Regione Siciliana.

Oggi, alle 17, nella Chiesa di Santa Venera, a Trappitello, avranno luogo i funerali di Valentina Carella ai quali prenderanno parte tanti taorminesi per esprimere il proprio cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Valentina, ragazza apprezzata e ben voluta a Taormina da tutti. I prossimi giorni, con i risultati dell’autopsia, chiariranno cosa è successo a questa sfortunata giovane mamma strappata alla vita, costretta da un cinico destino a lasciare a soli 33 anni tutti i suoi affetti.