Viaggiare più sicuri dagli incendi

Le autostrade messinesi saranno più al sicuro dagli incendi nella stagione estiva. E' stata firmata ieri infatti una convenzione perché nelle due tratte autostradale A20 e A 18 ci siano tre postazioni per i vigili del fuoco. Una sarà istituita a Buonfornello lato Palermo, l'altra a Giarre, lato Catania, e a Messina sarà istituita allo svincolo di Gazzi dove si trovano delle costruzioni dismesse del Consorzio autostrade siciliane che saranno riaperte per ospitare un distaccamento dei pompieri. L'accordo che avrà durata dal 15 luglio al 15 settembre per l'emergenza estiva è stato firmato tra il comandante regionale dei vigili del fuoco, il prefetto di Palermo e il direttore generale del Cas.