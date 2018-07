Droga: arrestato 45enne con quasi 500 gr di hascisc

Un 45enne, Armando Villaverde, nascondeva 5 panetti di hascisc, del peso complessivo di 494 grammi, in parte in casa e in parte in un capanno, ma il fiuto dei cani Sky e Vite ha condotto gli agenti del Commissariato di Castelvetrano a trovare la droga e ad arrestarlo. I due cani fanno parte delle unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania. Altre due persone sono state denunciate sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre in cinque sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani come assuntori di droghe e hanno avuto ritirata la patente di guida. Villaverde ha già avuto convalidato l'arresto e applicati i domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.