Scontro moto-Suv, morto 33enne

Calogero Bertoldo, 33 anni, è morto, la notte scorsa, in un incidente stradale in via Istria, alla periferia est di Marsala, nei pressi dell'ufficio di collocamento. Bertoldo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento da parte di vigili urbani e carabinieri, si è scontrata con un Suv. Il centauro, finito sull'asfalto, è deceduto quasi sul colpo. Inutili, infatti, si sono rivelati i soccorsi. Nato nell'85, la vittima aveva tre figli. (ANSA)