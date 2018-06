In fiamme una profumeria a Palermo

Incendio la scorsa notte in una profumeria a Palermo in via Alcide De Gasperi. Attorno all'una di notte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Palermo sono arrivate decine di telefonate per il rogo divampato nel negozio. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero all'interno esercizio commerciale grazie all'intervento di due squadre. Sono ancora in corso le indagini per accettarne le cause che hanno provocato il rogo.