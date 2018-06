In casa 267 piante di marijuana, due arrestati

I carabinieri hanno arrestato Antonino Di Stefano, 45 anni e Salvatore Silvestrini, 60 anni accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Grazie al cane Mike, pastore tedesco di 4 anni, in forza al nucleo cinofili in un'abitazione in via Angelo Morello a Villagrazia di Carini (Pa) i militari hanno scoperto una struttura di 50 metri quadrati in ferro con pareti in cartongesso, ricoperte da carta argentata e copertura isolante dove sono state trovate 267 piante di marijuana. Così come confermato da una squadra di tecnici verificatori dell'Enel, l'impianto era collegato abusivamente alla rete elettrica.

L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.