Oggi la proclamazione del sindaco

Da oggi farà sul serio. Cateno De Luca dopo la proclamazione diventerà sindaco a tutti gli effetti. Lui morde il freno per entrare in pieno possesso delle sue funzioni. Stamattina le riunioni del suo entourage sono avvenute fuori da palazzo Zanca, l'appuntamento invece è alle 17.

Sarà il magistrato Elisabetta Palumbo, che oggi ha preso il posto di Laura Romeo che ha guidato il lavoro del Seggio Unico centrale per i primi 10 giorni, a proclamare l'esito del ballottaggio e quindi a formalizzare l'elezione di De Luca.

Lui e la giunta dovranno giurare davanti al segretario generale ma questo non avverrà oggi. In ogni caso oggi prenderanno possesso del palazzo e delle loro stanze. Quella delle 17 sarà una cerimonia breve ma sicuramente partecipata come avvenne 5 anni fa con Accorinti.

Domani alle 12 invece il passaggio di consegne fra il sindaco uscente ed il nuovo primo cittadino, con il simbolico passaggio della fascia.

Domani alle 13 è stata fissata anche la proclamazione del nuovo consiglio comunale, dove saranno, questo è ufficiale, 13 i consiglieri del centrosinistra, 12 quelli del centrodestra, compreso Dino Bramanti perchè candidato secondo arrivato, ammesso che accetti l'incarico. Anche quello sarà un momento significativo ma non quello più atteso che resta la prima seduta prevista entro il dodici di luglio.

Oggi intanto reso ufficiale anche il dato del ballottaggio. Rispetto ai dati del Ced c'è stata solo una lieve variazione, di qualche decina di voto. Agli annali andrà il successo di De Luca con 47.912 voti contro i 25345 di Dino Bramanti. La percentuale ufficiale è del 65,4%

Dall'analisi del voto seggio per seggio, emerge che su 254 sezioni solo in tre, esclusi due seggi speciali ospedalieri, ha vinto il candidato del centrodestra. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto al primo turno.