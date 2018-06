In Sicilia affluenza 11,45%, in calo del 6,18%

Negli 8 comuni siciliani dove si vota per il ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle ore 12 è del 11,45% in calo del 6,18% (era stata del 17,63%).

Oltre che nei capoluoghi Siracusa, Ragusa e Messina, si vota anche ad Acireale e Adrano in provincia di Catania, a piazza Armerina (Enna), Partinico (Pa), Comiso (RG). A Siracusa l'affluenza è stata del 10,20% (il 10 giugno era del 17%), a Messina l'affluenza è del 12,03% (18,78%), a Ragusa è del 12,14% (17,85%). Sono chiamati alle urne 521.687 elettori.