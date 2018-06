Oggi seconda prova scritta

Seconda prova, diversa per ciascun indirizzo, agli esami di Maturità 2018, che coinvolgono oltre 500mila studenti. Greco per il liceo Classico, con una versione dall'Etica Nicomachea di Aristotele in cui si parla di amicizia. Matematica per lo Scientifico, con un problema sul funzionamento di una macchina nella produzione industriale di mattonelle e lo studio di una funzione. Al liceo delle Scienze umane i diritti e principi democratici, mentre per l'informatica la seconda prova è su un sistema di gestione per una società di spedizione pacchi. Per l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica negli Istituti tecnici, un sistema di smistamento in un prosciuttificio.