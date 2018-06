Auto vola da Montepellegrino, due giovani morti

Una Mercedes Classe A è precipitata dalla strada che si inerpica sul Montepellegrino, il promontorio che domina Palermo , finendo all'interno di una villa. A bordo due giovani, un uomo e una donna di 28 anni, che sono morti in seguito all'impatto. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre per liberare il corpo della ragazza è stata necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i Rangers, gestori della riserva. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di rito e accertare le cause dell'incidente.

Le vittime dell'incidente sono due giovani di 28 anni palermitani: Pietro Torres e Simona Messina.

L'auto sulla quale viaggiavano ha abbattuto il guardrail e ha fatto un volo di 50 metri. L'incidente è avvenuto all'alba. Non ci sarebbero segni di frenata. (ANSA)