Muore a 12 anni mentre gioca alla Playstation

Un ragazzo di 12 anni è morto ieri notte per un aneurisma cerebrale: Marco Finocchio, che abitava a Torrevarata, in via Cristoforo Colombo. Era nella sua camera a giocare alla Playstation, quando, intorno alle 23, ha avvertito un forte mal di testa. Il tempo di chiamare la mamma che ha perso i sensi senza più dare segni di vita. I genitori hanno chiamato il 118, il tempo di arrivare da Letojanni, che il medico si è subito messo all’opera, ma non c’era ormai più nulla da fare.

Il via Cristoforo Colombo è sceso il gelo. È giunta poco dopo anche una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Taormina: i militari, sentiti i presenti, hanno informato il magistrato di turno, che ha disposto la consegna della salma del ragazzino ai familiari. Marco Finocchio, che non soffriva di alcuna patologia, frequentava la prima classe della scuola media “Petri”, dove ieri mattina non appena si è diffusa la notizia è calata una coltre di dolore e costernazione: la dirigente Enza Interdonato ha deciso di sospendere tutte le attività di ieri, a partire da una recita prevista in serata al teatro Val d’Agrò; rinviata a lunedì la prima prova degli esami di Stato in programma stamani e sospesi anche gli scrutini di fine anno.

È la seconda tragedia che si abbatte su Santa Teresa nel giro di pochi giorni. Mercoledì, a Nizza, nella piscina comunale, era morta d’infarto la maestra Carmela Moschella, residente a Santa Teresa di Riva. Era in acqua assieme ai bambini della Primaria di Furci per un progetto di nuoto quando è stata colta da malore. Subito soccorsa dai colleghi, per la 53enne non c’è stato niente da fare. Un infarto l’ha fulminata. Adesso la morte del 12enne, i cui funerali si svolgeranno oggi, alle 16.30, nella chiesa della Sacra Famiglia, celebrati dal parroco don Francesco Broccio. Il sindaco di Santa Teresa Danilo Lo Giudice ha proclamato in concomitanza dei funerali il lutto cittadino.