Pedofilia: violenta figlio 12enne, chiesti sei anni e sei mesi di carcere

Per anni ha violentato il figlio di 12 anni che gli era stato affidato dopo la separazione dalla moglie. Accusato di violenza sessuale, per lui - C.V, 48 anni - la Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi di carcere. Nei confronti dell'uomo, inoltre, è stata chiesta la pena di un anno per ingiurie: insultava e aggrediva la figlia primogenita.

I fatti risalgono al 2010. Entrambi i ragazzini erano minorenni. Dopo la separazione dei genitori erano andati a vivere col padre e con la sua nuova compagna. L'uomo impediva loro di incontrare la madre.

Spesso lasciati soli dal padre, che beveva e li trascurava, si sono trasferiti in una casa famiglia con la madre. Agli assistenti sociali il ragazzino ha raccontato le molestie subite.

Entrambi i figli sono parte civile al processo contro il padre. Sono difesi dagli avvocati Zelia Dionisio e Francesco Oddo. A titolo di provvisionale immediatamente esecutiva per il ragazzino vittima di abusi il legale ha chiesto 25mila euro.

Il processo è stato rinviato a ottobre.