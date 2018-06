Furti in centro commerciale, misure cautelari per 4 minori

I carabinieri hanno eseguito, un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 4 minori palermitani accusati di più reati contro il patrimonio.

Le indagini hanno ricostruito 12 furti, tra tentati e consumati, tra novembre 2017 e aprile 2018, ai danni di numerosi negozi del centro commerciale Conca d'Oro. Attraverso le telecamere sei sistemi di video sorveglianza nel centro commerciale i militari sono riusciti a identificare i componenti della baby gang tra i 15 e i 17 anni che riuscivano nelle loro scorribande a portare via diversi oggetti tra cui orologi, vestiti e overboard. Uno dei ragazzi è stato portato in comunità per gli altri tre sono scattare alcune prescrizioni per i prossimi due mesi. Questi ultimi non dovranno uscire di casa prima delle 8, devono rientrare alle 20, non frequentare pregiudicati o ambienti a rischio di devianza e non fare ingresso in nessun centro commerciale o in grandi magazzini in Palermo e provincia.