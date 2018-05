Scivola in laghetto e muore annegato a S. Lucia del Mela

Mario Pizzo 34 anni di Mandanici ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi nelle acque di un laghetto in contrada Posto dove è scivolato a causa del terreno melmoso. Non sapendo nuotare è affondato quasi subito. Per recuperare il corpo dell'uomo è stato necessario l'intervento dei sommozzatori del nucleo di Catania giunti sul posto a bordo di un elicottero AB 412 del reparto Volo Sicilia.

A dare l'allarme è stata la moglie e i familiari. Al medico del 118 e ai carabinieri di Santa Lucia non restava altro che constatare l'avvenuto decesso per annegamento. Il cadavere è stata trasferito nella sala mortuaria del Policlinico di Messina.