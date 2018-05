Anziani rapinati in casa nel Nisseno: 3 condannati dal gup

Il gup di Caltanissetta David Salvucci ha condannato tre persone per una serie di rapine in casa e furti in alcune proprietà di campagna a Serradifalco (Caltanissetta). Il giudice ha inflitto 6 anni e 6 mesi ciascuno a Alfonso Clizia, 30 anni, di Serradifalco e Luciano Valenti, 34 anni, di Delia, 2 anni e 10 giorni a Giovanni Clizia, 40 anni, di Delia chiamati a rispondere a vario titolo di rapina, porto abusivo di armi e furto, assolvendoli dalle accuse di sequestro di persona. Assolto da tutte le accuse Gianluca Clizia, 27 anni.

I fatti risalgono al periodo compreso tra febbraio e luglio 2016; secondo l'accusa i rapinatori si erano introdotti nelle abitazioni di tre anziani pensionati e li avevano immobilizzati e picchiati per rubare gioielli e risparmi custoditi in casa.

L'inchiesta dei carabinieri riguardava anche dei furti in alcuni terreni di campagna, dove erano stati rubati olio e arnie per api.