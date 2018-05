Mons. Cesare Di Pietro è il nuovo vescovo ausiliare di Messina

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Messina-Lipari-S.Lucia del Mela il rev.do mons. Cesare Di Pietro, Vicario Generale della medesima arcidiocesi, assegnandogli la sede di Nicopoli all'Jantra. Mons. Di Pietro è nato a Messina, nell’omonima arcidiocesi e provincia, il 12 marzo 1964. Dopo gli studi classici si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina. Per sei anni è stato presidente diocesano della gioventù maschile di Azione Cattolica. Dal 1991, anno del suo ingresso nel Seminario Arcivescovile, ha frequentato l’Istituto Teologico San Tommaso conseguendovi il Baccalaureato. È stato ordinato presbitero il 25 ottobre 1997, incardinandosi nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Ha conseguito il Dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma ed ha frequentato il corso biennale di Paleografia, Archivistica e Diplomatica in Vaticano. Nel 2017 ha ottenuto la Licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense.È stato segretario particolare di mons, Giovanni Marra (1999-2005), addetto di segreteria presso la Congregazione per i Vescovi e nel contempo Collaboratore pastorale nella parrocchia San Pio V di Roma (2005-2010), rettore del Seminario Arcivescovile San Pio X di Messina (2010-2018). Dal 2014 al 2017, inoltre, è stato direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Maria della Lettera” di Messina.

Dal 15 agosto 2017 è vicario generale dell’arcidiocesi. È anche membro della Commissione diocesana per gli Ordini e i Ministeri. Dal 2009 è Cappellano di Sua Santità.in Episcopio, dopo aver convocato rappresentanti del clero e dei religiosi, ed aver espresso gratitudine al Papa per questo particolare segno di stima e benevolenza espresso verso la nostra Arcidiocesi. La notizia della nomina è stata data in Episcopio, dall'arcivescovo mons. Accolla, dopo aver convocato rappresentanti del clero e dei religiosi ed aver espresso gratitudine al Papa per questo particolare segno di stima e benevolenza espresso verso la nostra Arcidiocesi.