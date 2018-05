Auto giù da viadotto, morti madre e figlio di 4 anni

Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Ag) a Lercara Friddi: l'auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo. E' in gravissime condizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118.

Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. La donna, una impiegata di 32 anni, a quanto pare, stava andando al lavoro - e in auto c'erano i suoi bambini - quando si è verificato l'incidente stradale che non ha coinvolto altre auto. Non è ancora del tutto chiara la dinamica.