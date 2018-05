Droga: operazione dei Carabinieri allo Zen, cinque arresti

I carabinieri hanno scoperto una base di spaccio specializzata nella vendita di eroina in un padiglione dello Zen 2 a Palermo. Cinque persone sono finite in carcere, ad altri tre è stato imposto dal giudice il divieto di dimora a Palermo. Decine i militari impegnati dall'alba per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Nel corso dell'operazione sono state eseguite decine di perquisizioni in casa.

I carabinieri nell'operazione Ero Market hanno arrestato Gabriele Piazza, di anni 32, Salvatore Vitale, 31enne, Francesco Paolo Cinà, di anni 37, Serafino Unniemi, di anni 27 e Antonino Amico, di anni 44. L'obbligo di dimora è scattato per Andrea e Francesco Piazza di 61 e 31 anni e Roberto Volpicelli, 20 anni. Altre quattro persone sono indagate. Tutti e dodici sono accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo eroina.

Lo spaccio avveniva in via Rocky Marciano, tra i bambini che giocavano per strada. La banda poteva contare sulle vedette Andrea e Francesco Piazza e Roberto Volpicelli, tutti raggiunti dall'obbligo di dimora. La compravendita di eroina era gestita da Gabriele Piazza, Salvatore Vitale, Antonino Amico, Francesco Paolo Cinà e Serafino Unniemi. Tanti i consumatori segnalati alla prefettura che acquistavano una dona per 10 euro.