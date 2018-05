Rinvenuto cadavere

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio una zona impervia di contrada Auro Roccone, nel territorio comunale di Vita. Il corpo, che era privo dei pantaloni, trovati comunque accanto, è stato rinvenuto nel corso delle ricerche del 62enne romeno Visan Marin, scomparso una settimana fa. Anche se al momento manca l'identificazione ufficiale non si esclude che possa trattarsi dello scomparso. Il ritrovamento è stato effettuato da carabinieri e vigili del fuoco impegnati da giorni sul posto con unità del servizio di topografia applicata al soccorso e unità cinofile. Alle ricerche del romeno si erano uniti anche volontari di organizzazioni locali. Sul posto è arrivato personale medico del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo.

Non si esclude che venga disposta l'autopsia per determinare la causa del decesso. (ANSA).