Con smartphone rubati si imbarca su volo, arrestata

Militari della Guardia di Finanza di Catania hanno denunciato una nigeriana, che vive a Palermo, prima di imbarcarsi su un volo per Istanbul perché trovata in possesso di sei smartphone e un tablet di provenienza sospetta e di 8.400 euro in banconote da 50 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Uno dei cellulari, un iPhone 8, è risultato pochi giorni prima nel mercato di Ballarò. Gli apparati elettronici e i soldi sono stati sequestrati e la donna denunciata per ricettazione e riciclaggio.