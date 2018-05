Sfondano con l'auto la porta del negozio Gucci

Sono entrati con l'auto nel negozio Gucci Gucci di via Libertà, a due passi dal Teatro Politeama, a Palermo. E' accaduto la notte scorsa, intorno all'1, quando la zona è stata svegliata dal rumore dei vetri in frantumi. Gli agenti hanno trovato una Smart Forfour bianca con il retrotreno dentro il negozio e la porta a vetri sfondata.

L'area è stata transennata e la polizia ha eseguito i rilievi.

Ancora da accertare se i malviventi siano riusciti a portare via articoli del noto marchio di moda.