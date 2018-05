Sequestrato centro abusivo di stoccaggio rifiuti

La Polizia di Stato e il nucleo operativo provinciale del Corpo Forestale hanno sequestrato, in via Guadagna a Palermo, un centro di stoccaggio di rifiuti abusivo. Nel capannone di lamiera e in uno spiazzo adiacente sono stati trovati accumulati decine di batterie esauste per autoveicoli, classificati rifiuti pericolosi, e altri rifiuti metallici, cavi di rame e parti di carrozzeria di auto provenienti da furto e ricettazione. Davanti al cancello c'erano un autocarro e una motoape carichi degli stessi rifiuti che stavano per essere depositati nel centro di stoccaggio abusivo.

Il trasporto di entrambi i carichi di rifiuti non erano registrati nei formulari, così anche i due automezzi sono stati sequestrati. Il centro di stoccaggio oltre che privo autorizzazioni è risultato senza sistemi di sicurezza e in difformità totale alla modalità di gestione dei rifiuti. Sono stati denunciati il titolare e gestore del centro di stoccaggio V.A. di anni 43, il proprietario dell'autocarro V.B. di anni 24, ed un terzo soggetto M.E. di anni 23.