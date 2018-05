Rubati 90 gazebo in un padiglione della Fiera

Furto nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, a Palermo, ai danni del Comune. Un funzionario ha chiamato i carabinieri e denunciato che nella notte tra giovedì e venerdì scorso qualcuno è entrato e ha portato via 90 gazebo dal valore di 110 mila euro. Sono in corso indagini da parte dei militari per stabilire come siano riusciti ad entrare i ladri visto che gli ingressi sono chiusi da cancelli.

Si sta cercando di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di individuare i furgoni che sono stati necessari per portare via le strutture.