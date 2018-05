Protesta vigilanti della Ksm, disagi all'aeroporto di Palermo

Disagi per i passeggeri all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Lo stato di agitazione dei vigilanti della Ksm, addetti ai controlli di sicurezza dello scalo sta rallentando l'imbarco dei viaggiatori.

Alcuni passeggeri questa mattina non sono riusciti a prendere l'aereo. Alla base di tutto ci sarebbe una vertenza in atto da parte delle guardie giurate con la Ksm, per contestare i tagli di stipendi e di personale. La Gesap in queste ore ha contattato la prefettura di Palermo e sta provvedendo a notificare lettere di contestazione alla Ksm e possibili richieste di risarcimento danni.