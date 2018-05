Arresto Montante: ai domiciliari ufficiali Gdf, Cc e Polizia

Nell'ambito dell'inchiesta ''Double face'' che ha portato ai domiciliari l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, sono indagati e agli arresti domiciliari anche il colonnello dei carabinieri Giuseppe D'Agata, ex capocentro della Dia di Palermo tornato all'Arma dopo un periodo nei servizi segreti, Diego Di Simone, ex sostituto commissario della squadra mobile di Palermo, Marco De Angelis, sostituto commissario prima alla questura di Palermo poi alla prefettura di Milano, Ettore Orfanello, ex comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a Palermo, il re dei supermercati Massimo Romano che gestisce la catena "Mizzica" - Carrefour Sicilia, con oltre 80 punti vendita nella regione.

Il sesto provvedimento cautelare riguarda Giuseppe Graceffa, vice sovrintendente della polizia in servizio a Palermo, sospeso dal servizio per un anno.

Con diversi ruoli, secondo l'accusa, gli indagati avrebbero fatto parte di una rete ''protettiva'' di spionaggio a favore di Montante.

Massimo Romano venne indagato per corruzione nell'ambito di una verifica fiscale, andata a buon fine per l'imprenditore, e con lui nell'inchiesta finì anche il maggiore Orfanello. Romano era nel team della legalità di Sicindustria ed è stato presidente Confidi dei Caltanissetta.