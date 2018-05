Falsi documenti per fare arrivare migranti, due a giudizio

Il gup di Palermo, Nicola Aiello ha rinviato a giudizio Francesco Crociata e Massimo Cavedoni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il processo comincerà l'11 settembre prossimo davanti alla quarta sezione del Tribunale. I due avrebbero predisposto documenti falsi per fare ottenere il rilascio di dieci nullaosta da parte dell'ambasciata ad altrettante persone provenienti dal Bangladesh. I due avrebbero raggirato le autorità con falsi contratti di lavoro stagionali presso una azienda intestata a Crociata così da far arrivare gli stranieri in cambio di denaro.

I fatti sono avvenuti nel 2009.