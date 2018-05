Violenza sessuale: aveva abusato di una donna a Mazara del Vallo

Un egiziano di 18 anni, Fares Mohamed El Ariani, è stato arrestato a Brescia per violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 51 anni, aggredita nel febbraio scorso a Mazara del Vallo (Tp), in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Marsala. L'uomo è stato arrestato dal personale della sezione investigativa del commissariato di Mazara del Vallo con la collaborazione della squadra mobile della questura di Brescia. La vittima aveva denunciato la violenza il giorno dopo averla subita, raccontando di esser riuscita a evitare il peggio riportando comunque una prognosi di 7 giorni trauma cranico e contusioni varie. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'aggressore che intanto si era trasferito a Brescia dove aveva trovato lavoro in una ditta di pulizie. E' rinchiuso nel carcere "Nerio Fischione" di Brescia a disposizione dell'autorità giudiziaria.