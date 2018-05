Tentata estorsione, arrestati padre e figlio

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Sardina, di 57 anni, e il figlio Giuseppe, di 30, accusati di tentata estorsione aggravata ai danni di un'automobilista. Un giovane ha raccontato agli agenti del commissariato Oreto di avere avuto un incidente nel quale è rimasto coinvolto uno scooter con a bordo padre e figlio. I due con minacce e urla pretendevano dei soldi subito. Il giovane ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine ma i due si sono avventati su di lui strappandogli il cellulare che gli avrebbero restituito in cambio dei soldi richiesti. Il giovane è andato alla polizia ha raccontato quanto accaduto e alla Cala, dove aveva appuntamento, è scattato l'arresto mentre i Sardina stavano per restituire il telefonino in cambio del denaro.