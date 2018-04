Tenta di rubare un peschereccio a Messina, arrestato un catanese

Aveva puntato in alto prendendo di mira una motonave da pesca di 21 metri e 53 tonnellate di stazza lorda per un valore tra i 300 e i 400.000 euro. A bloccare Francesco Calderaro, 20 anni, catanese, sono stati gli operatori della capitaneria di Porto che, alle 20 di sabato scorso hanno notato l'imbarcazione con la prua verso il mare e priva di cime d'ormeggio.

Il ventenne, che nel frattempo era saltato in banchina cercando di scappare, è stato raggiunto dai miliatri e poi arrestato dai poliziotti delle Volanti. La motonave che, in pochi minuti, era già alla deriva all'interno del porto, è stata recuperata da un rimorchiatore e da una motovedetta e assicurata nuovamente alla banchina.