Incidente nel Siracusano: fra i tre morti una donna incinta

Giuseppe Marino, la moglie Chiara Carrubba, in stato di gravidanza, e Giovanni Violano sono le tre persone decedute nell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel Siracusano. La quarta persona che si trovava all'interno dell'auto, sorella di Chiara Carrubba, è stata sbalzata in strada ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Tutte le vittime erano di Floridia (Siracusa). I quattro, due coppie, viaggiavano a bordo di Ford Focus. Per cause da accertare Marino, che si trovava alla guida, ha perso il controllo della macchina che si è capovolta ed è finita in una scarpata. Immediato l'arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i cadaveri dall'auto.