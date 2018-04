Miccichè al convegno del Corecom: «Pronto un ddl sull’editoria»

«Quando ero vice ministro dell’Economia fui promotore di una norma molto apprezzata che favoriva le imprese italiane che facevano pubblicità sui mezzi di informazione locali. Tutti gli editori mi ringraziarono perché ebbe un grandissimo risultato. Restituivamo il 50% di quello che le imprese spendevano in pubblicità sulle televisioni e sui mezzi locali. Non so se ora la Regione siciliana possa fare una cosa del genere, ma di certo sarebbe molto utile».

Lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè rispondendo alle istanze della presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone, che ha chiesto una legge organica per il riordino dell’informazione in Sicilia, che favorisca l’innovazione, la qualità dei servizi e garantisca l’occupazione dei giornalisti, in linea con le altre regioni italiane.

Il dibattito sul tema dell’informazione nell’Isola è stato affrontato nel corso di un convegno del Corecom Sicilia che è si tenuto nella Sala Mattarella dell’Ars. «Piuttosto che dare contributi – ha aggiunto Miccichè – preferisco sempre che sia fatto un intervento strutturale, che possa creare sviluppo. Quella era una legge che favoriva la pubblicità delle imprese anche al Sud, si innescava un meccanismo positivo che fu molto utile. In ogni caso l’assessore all’Economia Armao mi ha detto che esiste una bozza di disegno di legge che lui ha preparato sull’informazione e che sarà portata all’Ars dopo la legge finanziaria».

Miccichè ha poi aggiunto: «Mi auguro che la presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone, mi illustri le esigenze del settore per capire in che modo fornire sostegno alle imprese e garantire nello stesso tempo il necessario pluralismo informativo. Non servono libri dei sogni ma proposte concrete».