Editoria e informazione, convegno Corecom all'Ars

Si è parlato di editoria e informazione stamani nella sala gialla dell’assemblea regionale siciliana nel corso di un convegno organizzato dal Corecom di cui è presidente la messinese Maria Astone. Tra gli intervenuti anche il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Crisi del settore, legge sull’editoria su cui Miccichè ha annunciato che con l’assessore Armao si sta lavorando , crollo della pubblicità e la poca chiarezza sul credito d’imposta per favorirne l’incremento tra i temi trattati. E poi il precariato dei giornalisti e i tagli in gran parte delle emittenti dell’isola senza l’arrivo dei contributi. E poi il ruolo della rete e le fake news sui quali il controllo ancora non viene esercitato. La Par condicio che costringe a salti mortali quanti sono chiamati a condurre dibattiti sulle reti televisive e radiofoniche.