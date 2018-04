Aveva in casa 2 kg di stupefacenti, arrestata

Due chilogrammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dai finanzieri di Caltanissetta ad una donna di nazionalità nigeriana, arrestata, che faceva parte dell'organizzazione di spaccio. Gli uomini della compagnia di Caltanissetta della guardia di finanza sospettavano da tempo della extracomunitaria residente in città. Nel centro storico i finanzieri hanno sequestrato un chilogrammo di "hashish" ed un chilogrammo di "marijuana" grazie al fiuto dei cani "Delay" e "Nikita", un labrador ed un pastore tedesco, che l'hanno individuati all'interno della lavatrice dell'abitazione, occultati tra gli indumenti.

La droga era avvolta in pellicole di cellophane cosparse di aromi, proprio per confonderne l'odore ai cani antidroga delle forze di polizia. Nella stessa occasione sequestrati anche circa 50 grammi del cosiddetto "Khat", un tabacco con principi attivi quali il "catinone" e la "catina", di commercializzazione vietata in Italia assimilabile alla marijuana e tipicamente usato nei paesi orientali.