Tenta furto in un bar rompendo la vetrata d'ingresso, arrestato

La polizia di Stato ha arrestato Mirko Bonomo, 31 anni palermitano, accusato di aver tentato di rubare la scorsa notte in un bar in via Leopardi a Palermo. Il giovane ha forzato la saracinesca e ha infranto la vetrata della porta d'ingresso. A lanciare l'allarme un residente che ha chiamato il 113. Le volanti hanno circondato la zona e sorpreso Bonomo mentre usciva dall'esercizio commerciale. Nei pressi della vetrata sono state trovate numerose monete presumibilmente che il giovane ha perso nella fuga.