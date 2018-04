Scontro auto-moto, ferito l'ex pm Ayala

Incidente stradale a Palermo dove è rimasto coinvolto il magistrato Giuseppe Ayala travolto da un'auto alla Favorita mentre si trovava a bordo della sua moto. L'ex pm del maxiprocesso è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, si sarebbe fratturato il femore.

Ayala a bordo delle sua Yamaha 500 era all'ingresso di piazza Leoni e stava per immettersi su viale Diana in direzione Mondello. Per cause da accertare si è scontrato con una Fiat Punto, guidata da un anziano di San Cipirello. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.