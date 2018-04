Due giorni a Taormina dedicati all’urologia

Taormina

Si svolgerà nei giorni 13 e 14 aprile prossimi a Taormina, presso l’Hotel Diodoro, il Convegno Macroregionale Sicilia-Calabria dell’Associazione urologica per la calcolosi Club Litiasi urinaria, presieduto dal dott. Francesco D’Anna, aiuto dirigente responsabile “Stone Center” allo Iomi di Messina, e dal dott. Alberto Saita referente di Endourologia e aiuto presso l’Istituto Clinico Humanitas – Rozzano ( Mi). “Il management oggi della calcolosi urinaria: dalle linee guida alla loro reale applicabilità nella pratica urologica quotidiana” sarà l’argomento della due giorni di lavori inseriti nel programma di Educazione continua in medicina del Ministero della salute rivolto a cento medici specialisti in Urologia, Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Radiodiagnostica e medici di Medicina generale.

Il Convegno prevede due sessioni plenarie nelle quali si terrà il punto sugli argomenti affrontati dai gruppi di studio, che a loro volta con metodologia interattiva, tratteranno di “Eswl: indicazioni, tips and tricks”, moderatori Emanuele Caldarera, Emilio Malacasa, Gianfranco Savoca; “La calcolosi nel paziente complesso”, moderatori Rocco Damiano, Letterio D’Arrigo, Carlo Pavone; “Pcn oggi: quando, quale e con quali risultati”, moderatori Francesco D’Anna, Francesco Mastroeni, Luigi Orestano; “Urs laser: tips and tricks”, moderatori Pietro Cozzupoli, Vincenzo Ficarra, Alberto Saita; “La chirurgia endoscopica combinata: indicazioni, problematiche, futuro” moderatori Eugenio di Grazia, Mario Falsaperla, Federico Nicolosi.

Inoltre sono previste letture magistrali del segretario generale Associazione Urologica e professore associato di Urologia all’università degli Studi Federico II di Napoli, Domenico Prezioso su “Biochimismo urinario nei pazienti con calcolosi: prevenzione e aspetti dietetici”, del prof. Massimo Porena, direttore della Clinica Urologica e andrologica dell’Università degli studi di Perugia e, infine, del direttore della Clinica Urologica dell’Università degli Studi di Catania, prof. Giuseppe Morgia e del dott. Tommaso Castelli, dirigente medico di 1° livello presso la Clinica Urologica dell’Università degli Studi di Catania, che tratteranno “Il problema delle infezioni e dell’antibioticoterapia nella chirurgia endourologica”.