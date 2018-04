Dipendente comunale picchiato da un utente negli uffici

Un dipendente comunale, Mauro Monteverdi, della delegazione di via Fileti a Palermo è stato picchiato questo pomeriggio da un utente. L'aggressore, un giovane di circa 25 anni, è entrato negli uffici comunali per chiedere un informazione. Non si conoscono i motivi dell'aggressione. Nel corso della discussione accesa l'utente ha colpito con alcuni pugni al viso il dipendente che è caduto a terra ed è stato colto da malore. Il giovane si è poi allontanato. L'impiegato è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato i sanitari del 118 e la polizia. Il dipendente è stato trasportato a Villa Sofia per essere medicato e stabilire la prognosi. Sono in corso indagini della polizia.