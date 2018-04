"Ti farò passare i guai. Io sono la moglie di...."

"Ti farò passare dei guai. Io sono moglie di un tuo collega e sorella di un carabiniere.

Stai attento perché ho due c... grossi così!".

Con queste frasi una donna di 50 a Modica (Ragusa) si è rivolta da lontano ad un agente della Polizia Municipale che aveva lasciato sul parabrezza della sua utilitaria un'avviso di infrazione perché in divieto di fermata in Corso Umberto. L'agente non era altri che il vicecomandante della Polizia Municipale che, una volta raggiunto dalla donna, è stato spinto contro il muro sotto lo sguardo di decine di turisti. La donna si è poi rifiutata di esibire un documento di riconoscimento e ha strappato l'avviso di infrazione, lanciandoglielo addosso.

Solamente l'intervento del comandante della Polizia Municipale, che si trovava in zona, ha riportato alla ragione la 50enne, che è stata denunciata per violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.