Incidente stradale a Paternò, morta una donna

Il grave incidente in cui è morta una donna e altre tre persone sono rimaste ferite è avvenuto all’incrocio tra la strada statale 121 e la Strada statale 284, alle porte del comune di Paternò, nel Catanese. A scontrarsi sono state due auto che, come emerge dai primi rilievi, probabilmente procedevano in senso di marcia opposto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, carabinieri e sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti e la vittima dalle lamiere delle due auto ed il personale sanitario intervento ha trasferito i feriti in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.